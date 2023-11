Nuovo Stadio Milan, il Consiglio Comunale a Sala: «Tieni i rossoneri e l’Inter a San Siro con ogni mezzo»

Nuovo stadio Milan, arriva a gran voce la richiesta del consiglio Comunale al sindaco Sala: i rossoneri e l’Inter devono rimanere a San Siro

Come riportato da Affari Italiani, il Consiglio Comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno dando al sindaco Sala questo mandato:

«Fare tutto ciò che è in suo potere per far sì che le due società calcistiche continuino a competere all’interno di una struttura sportiva sita nel Comune di Milano e a relazionare in aula alla prima seduta utile, convocando alla stessa le società AC Milan e FC Inter».