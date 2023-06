Nuovo stadio, Sala non ci sta: «Sento tanti no, ma...»

Come riportato dal Corriere della Sera – Milan, il sindaco Sala ha parlato al Consiglio Comunale del nuovo stadio di Milan e di Inter.

LE PAROLE – «Non avete fatto una proposta sensata in due anni e mezzo, se l’avete qualcuno si alzi in piedi ora e dica che c’è una proposta e che venga condivisa dalle società. Io non l’ho sentita in due anni e mezzo. Anche il modo di gestire del Consiglio è stato infruttuoso. Se non propongono novità è infruttuoso e fare questo sciocco balletto di fronte a nessuna novità per me non ha senso. Vi sento dire tanti no, ma non ho sentito nessuna proposta realistica.»