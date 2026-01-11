Nuovo Stadio Milan: il “Tunnel Club” e l’esperienza immersiva di Manica e Foster

Nuovo Stadio Milan, emergono i primissimi dettagli del progetto di Manica e Foster sull’impianto dei rossoneri e dell’Inter

Il futuro di Milan e Inter prende forma. Oltre all’architettura iconica, il nuovo impianto progettato dai colossi Manica e Foster + Partners promette di rivoluzionare l’esperienza dei tifosi con soluzioni rubate ai top club della Premier League. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la vera perla del progetto sarà il “Tunnel Club”.

Nuovo Stadio Milan, il tunnel trasparente: spiare i campioni da vicino

Ispirandosi ai modelli di successo di Tottenham e Manchester City, il nuovo stadio abbatterà le barriere tra atleti e spettatori:

Effetto Vetro: Il tunnel che collega gli spogliatoi al campo sarà dotato di una parete trasparente . Gli iscritti al Tunnel Club potranno osservare i calciatori nel teso pre-partita, studiarne le espressioni e i gesti scaramantici da pochi centimetri.

Il tunnel che collega gli spogliatoi al campo sarà dotato di una . Gli iscritti al Tunnel Club potranno osservare i calciatori nel teso pre-partita, studiarne le espressioni e i gesti scaramantici da pochi centimetri. Lusso e Ospitalità: L’accesso sarà riservato a chi acquisterà suite esclusive o pacchetti hospitality premium con ristorante incluso. Un’esperienza immersiva che oggi è riservata solo alle telecamere della TV.

L’identikit del nuovo impianto

Non solo lusso, ma una struttura pensata per essere il nuovo cuore pulsante di Milano:

Capienza e Forma: Lo stadio avrà una forma ovalizzata e potrà ospitare 71.500 spettatori su due anelli, ottimizzati per una visibilità perfetta.

Lo stadio avrà una forma e potrà ospitare su due anelli, ottimizzati per una visibilità perfetta. Il Podio: L’intera struttura sorgerà su un podio commerciale, integrando negozi, uffici e servizi per vivere l’area 365 giorni l’anno.

L’intera struttura sorgerà su un podio commerciale, integrando negozi, uffici e servizi per vivere l’area 365 giorni l’anno. Copertura: Il tetto sarà fisso, ma progettato per non coprire integralmente il terreno di gioco, mantenendo l’atmosfera “aperta” della Scala del calcio.

I tempi della rivoluzione

Sebbene il concept sia già definito, gli studi Manica e Foster + Partners avranno bisogno di ancora alcuni mesi per presentare i rendering definitivi e i dettagli tecnici. L’obiettivo è creare un distretto dello sport all’avanguardia mondiale che sostituisca l’attuale Meazza.