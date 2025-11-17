Nuovo San Siro, cifre da record anche per il profitto futuro! Ecco le stime. Segui le ultimissime sui rossoneri

Mentre Massimiliano Allegri, il capo carismatico della panchina, cerca di riportare il Milan al vertice sportivo, la dirigenza rossonera lavora per garantire una solidità economica senza precedenti. Il progetto del nuovo stadio è la chiave di volta, e il presidente Paolo Scaroni, in un’intervista a Moneta, inserto settimanale de Il Giornale (fonte), ha rivelato cifre da capogiro sull’impatto atteso.

L’obiettivo è trasformare i ricavi da stadio del Diavolo e dei cugini nerazzurri, seguendo modelli vincenti in Europa.

Ricavi: L’Obiettivo Tottenham-Real Madrid

Scaroni non nasconde le ambizioni finanziarie: “Ci aspettiamo una crescita dei ricavi da stadio simile a quella di club come Tottenham, Arsenal o Real Madrid, che hanno raddoppiato i valori con un nuovo impianto.” Il presidente ci tiene a specificare che questo aumento non avverrà a discapito dei tifosi, in quanto non è previsto un aumento dei prezzi dei biglietti popolari.

Un incremento radicale dei ricavi è fondamentale per permettere al DS Igli Tare, l’abile dirigente sportivo, di operare sul mercato con maggiore libertà finanziaria, assicurando ad Allegri i rinforzi di qualità necessari per competere stabilmente con le élite europee.

Impatto Socioeconomico: Un Ritorno da Miliardi

Il beneficio del nuovo stadio non sarà limitato ai club, ma si estenderà all’intera città. Secondo uno studio Ambrosetti, l’impatto socioeconomico sarà assolutamente rilevante:

Fase di Costruzione: Verranno movimentati oltre 4,5 miliardi di euro . Il ritorno è stimato in 2,5 euro per ogni euro investito , un moltiplicatore eccezionale. Le ricadute in Lombardia toccheranno i 3 miliardi , di cui non meno di 950 milioni nella Città Metropolitana di Milano.

Verranno movimentati . Il ritorno è stimato in , un moltiplicatore eccezionale. Le ricadute in toccheranno i , di cui non meno di nella Città Metropolitana di Milano. Fase Operativa: A stadio ultimato e pienamente operativo, il beneficio stimato per il territorio supererà i 3 miliardi di euro all’anno.

Lavoro e Riqualificazione Urbana

Oltre al traiettoria finanziaria, il progetto promette benefici occupazionali significativi. In fase di costruzione, si creerà lavoro per oltre ottomila persone a tempo pieno, mentre in quella di operatività si arriverà a più di sedicimila posti di lavoro stabili.

Infine, Scaroni sottolinea il regalo urbanistico: il progetto donerà alla città un “quartiere tutto nuovo, con molto verde, moderno, vivibile“, contribuendo alla riqualificazione urbana di Milano. Il nuovo impianto è visto come il passo definitivo per un Milan forte e sostenibile sia in campo che fuori.