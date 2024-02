Nuovo stadio Milan, domani il vertice con Sala per San Siro: cosa filtra sul futuro dell’impianto dei rossoneri e dell’Inter

Mentre domani il Milan sarà impegnato per il ritorno dei playoff di Europa League contro il Rennes, alcuni dirigenti rossoneri saranno impegnati a risolvere la questione del nuovo stadio. È previsto per domani, infatti, un incontro tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, i rossoneri e l’Inter per parlare dell’opzione San Siro.

A parlarne è il Corriere della Sera che stamattina titola: «Sala, Inter e Milan, domani il vertice per San Siro». Il tema principale della discussione sarà il progetto per la ristrutturazione del Mezza, evitando così che i due club si costruiscano un nuovo stadio fuori dal comune milanese. Il vertice farà luce sulla fattibilità dell’operazione e soprattutto sugli intenti dei due club.