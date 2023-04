Nuovo stadio Milan, altro stallo: ecco la decisione dei rossoneri

Altra fase di stallo per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio del Milan. Ecco cosa ha deciso il club rossonero

Sembrava essere entrato in una fase decisiva il progetto per il nuovo stadio del Milan. Le visite di Gerry Cardinale con le istituzioni della Regione avevano fatto presagire buoni segnali per quel che riguarda la zona di La Maura. Nuove lungaggini burocratiche hanno però rallentato ancora una volta le tempistiche entrando ora in una nuova fase di stallo.

Il club rossonero prenderà una decisione sul da farsi nelle prime settimane di giugno, come riporta la Gazzetta dello Sport. Le opzioni sul piatto della società sono tante oltre a La Maura: in ballo ci sono Sesto, Rozzano-Assago e San Donato.