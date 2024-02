Nuovo stadio Milan, il Comitato per il no gela i rossoneri! Cosa è successo nelle ultime ore: gli aggiornamenti

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il possibile nuovo stadio del Milan che potrebbe sorgere a San Donato. Gli attivisti ‘No stadio’ questa mattina in conferenza stampa hanno presentato il quesito di un referendum consultivo che invita la cittadinanza a esprimersi favorevolmente o no sulla costruzione dell’impianto rossonero.

ATTIVISTI “NO STADIO” – «Volete voi, cittadine e cittadini di San Donato Milanese, che sul territorio comunale di San Donato Milanese venga realizzato un intervento a carattere sportivo e commerciale che includa l’insediamento di un nuovo stadio di calcio? Abbiamo l’esigenza di cominciare un vero percorso partecipativo in una decisione così impattante che potrebbe cambiare per sempre l’aspetto del nostro territorio e la qualità della vita dei nostri cittadini. Abbiamo già raccolto 1300 firme per una petizione popolare che chiede che lo stadio non venga costruito e stiamo continuando a raccoglierne»