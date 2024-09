Nuovo stadio Milan, che STOCCATA di Salvini a Sala! Parole DURISSIME e sindaco di Milano all’ANGOLO

Nuovo stadio Milan, che stoccata di Matteo Salvini al sindaco Sala sulla questione legata a San Siro: le sue dichiarazioni

Intercettato da alcuni giornalisti a Cantù, nel corso di un evento per visitare la mostra itinerante della Polizia Stradale sulla sicurezza, il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è intervenuto sulla decisione di Inter e Milan di non ristrutturare San Siro ma di costruire un nuovo stadio nell’area adiacente.

SALA – «Ha perso quattro anni e un miliardo di investimenti di privati in opere pubbliche per lo stadio di San Siro. Da ministro, da milanese e da tifoso la priorità è che lo stadio sia più moderno, più sicuro e più sostenibile. Mi spiace che per i litigi in Comune a Milano tra il sindaco Sala e la sinistra si siano persi quattro anni, perché la proposta di costruire un nuovo stadio a San Siro è quella di quattro anni fa e abbiamo perso un miliardo di opere pubbliche che i privati avrebbero fatto».

DECISIONE DI INTER E MILAN – «Decidano quello che vogliono ma facciano qualcosa e se Sala non è in grado di dire ‘A’ o ‘B’ lasci le società correre a Milano, a San Siro a San Donato o a Rozzano, perché servono stadi più moderni. Io ho il cuore a San Siro, ma il mondo va avanti».