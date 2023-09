Nuovo stadio Milan: verranno realizzati anche il museo del club, lo store e i nuovi headquarter. I dettagli sul progetto rossonero

Il Milan ha presentato una proposta per l’area San Francesco, preliminare ad un possibile sviluppo del progetto definitivo del nuovo stadio rossonero.

Insieme allo stadio, l’ipotesi progettuale prevede di ospitare il Museo del Club, un Milan store, i nuovi headquarter rossoneri, un hotel e un distretto per l’intrattenimento, nonché un Energy Center per la produzione di energia sostenibile. Elementi il cui insieme caratterizzerebbe un’area di sicuro pregio architettonico e urbanistico, con un’ampia gamma di servizi, eventi e programmi culturali, a beneficio della comunità locale e non solo.