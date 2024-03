Nuovo stadio Milan, Antonello: «Impossibile essere competitivi senza uno struttura privata»

L’AD dell’Inter, Alessandro Antonello, torna a parlare del nuovo stadio che riguarda Milan e Inter e del futuro di San Siro

LE PAROLE – «Quello di Rozzano è il piano effettivo su cui ci siamo impegnati e per cui stiamo discutendo con la proprietà Cabassi. Abbiamo una opzione fino a fine aprile e su quello ci concentriamo, lavoreremo anche per una proroga. Rimaniamo in attesa della proposta di WeBuild che arriverà non prima di giugno quindi oggi non ci sono alternative se non continuare a lavorare su Rozzano. San Siro è un impianto datato e di conseguenza ci sono delle cose che non possono non essere affrontate. Si è parlato di accessibilità, dove oggi accedere allo stadio non è così semplice soprattutto per persone con disabilità. Poi oggi abbiamo solo il 3% di hospitality rispetto alla media degli stadi europei che è del 18%. Il Barcellona incassa 176 milioni, il Tottenham 135 mentre l’Inter arriva a malapena a 84 nell’anno in cui ha raggiunto la finale di Champions. Come possiamo essere competitivi senza una struttura privata?»