Nuovo stadio Milan, c’è l’accordo con San Donato! Tutti i dettagli. I rossoneri spingono per lo stadio e firmano un’intesa non vincolante

Il Milan ha fatto uno step in avanti per il nuovo stadio. La proprietà rossonera ha firmato un’intesa per l’area San Francesco di San Donato. Un accordo che è stato confermato nella giornata di ieri dal sindaco della zona: confermato infatti il sì del Comune, determinante per la scelta del club rossonero.

L’accordo, però, non è vincolante e non è esclusivo, considerando le possibili opposizioni all’interno della Giunta comunale e non solo. Il Milan tiene aperte ancora le piste di Sesto San Giovanni e San Siro, sebbene siano defilanti. Il passo, però, sebbene solo teorico, in avanti c’è, ora tocca passare alla pratica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.