Nuovo stadio, la capienza fa discutere: il Milan riflette

Uno dei punti che più fanno discutere per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio di Milan e Inter è il numero degli spettatori

Tra i punti del progetto nuovo stadio su cui più si sta dibattendo in queste ore è il numero di spettatori previsti. La riduzione di capienza prevista sta creando qualche malumore, ma il presidente del Milan Scaroni rassicura: «Non abbiamo ancora deciso niente. Per varie ragioni faremo due e non tre anelli».

I motivi di riflessione sono tanti. Come riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri in questo inizio di stagione stanno facendo registrare sold out a San Siro anche per gare non di cartello. La media a partita è di 72mila spettatori. C’è da considerare una possibilità di ampliamento in vista del prossimo impianto.