Nuovo stadio, Inter e Milan hanno scelto Populous: i dettagli e gli step di realizzazione

Nuovo stadio, Inter e Milan hanno scelto Populous: tutti i dettagli e gli step della realizzazione del nuovo impianto

Inter e Milan, per la costruzione del nuovo stadio, hanno scelto il progetto di Populous. La Cattedrale di Milano entrerà in funzione nel 2027. La legge sugli stadi prevede una serie di step che dovrebbe portare all’apertura dei cantieri nel 2023: lo stadio costerà mezzo miliardo di euro e tutto il distretto quando andrà a regime farà nascere 3500 posti di lavoro.

Un bel business anche e soprattutto per i due club in questione, che grazie alla Cattedrale puntano a guadagnare 80 milioni all’anno. Per ottenere il sì dal Comune di Milano è stato necessario dimezzare le volumetrie extrastadio: oggi si può vedere un nuovo parco di 50mila mq e un totale di circa 110mila mq di verde. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.