Nuovo stadio, il Sindaco Sala: «Vi spiego la mia posizione»

Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato sull’argomento nuovo stadio, voluto da Inter e Milan ma ancora in fase di stallo

Beppe Sala, Sindaco di Milano, è intervenuto a margine della cerimonia di commemorazione per Sergio Ramelli. Queste le sue parole sulla delicata tematica del nuovo stadio per Milan e Inter:

«L’ho detto più volte che Inter e Milan sanno dove sto di casa, cioè a Palazzo Marino. Al di là di qualche tensione il dialogo è sempre necessario. Quindi sono a disposizione delle squadre per tutti i dubbi che ci possono essere e per confermare il nostro percorso. Non posso che confermare che non siamo contrari all’operazione dello stadio, come ho già detto. Se si trattasse solo di stadio possono cominciare domani mattina perché è un tema loro. Se invece il tema è la riqualificazione di un’area più ampia diventa anche un tema del Comune e voglio solo garanzia di tenuta nel tempo. Lo voglio dire anche ai tifosi, se fosse solo lo stadio per me possono iniziare domani mattina».