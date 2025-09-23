Nuovo San Siro Milan, comunicato ufficiale del club rossonero e dell’Inter! Svelati gli studi di architettura a cui è stato affidato il progetto

Nuovo San Siro Milan, importante comunicato ufficiale dei rossoneri e dell’Inter: svelati gli studi di architettura a cui è affidato il progetto

La svolta tanto attesa è finalmente arrivata. In un comunicato congiunto, AC Milan e FC Internazionale Milano hanno confermato che gli studi di architettura Foster + Partners e MANICA saranno i responsabili della progettazione del nuovo San Siro. Questa partnership di altissimo livello segna un passo decisivo verso la realizzazione di un impianto all’avanguardia, un simbolo della rinnovata ambizione dei due club milanesi e del Milan di Massimiliano Allegri e Tare, impegnati a costruire un futuro vincente dentro e fuori dal campo.

Un Impianto all’Avanguardia per la Città di Milano

Il progetto, che dovrà ottenere l’approvazione del Consiglio Comunale di Milano, punta a dare alla città uno stadio che sia un fiore all’occhiello a livello mondiale. Con una capienza di 71.500 posti, il nuovo impianto si prefigge di offrire un’esperienza senza eguali per i tifosi, grazie a una struttura innovativa su due grandi anelli. L’inclinazione delle tribune è stata studiata per garantire una visibilità ottimale da ogni settore, assicurando che l’atmosfera dello stadio sia sempre al massimo. Non solo, il progetto pone un’attenzione particolare all’accessibilità e alla sostenibilità, integrandola in un più ampio piano di rigenerazione urbana di circa 281mila mq.

La collaborazione tra i due studi di architettura è un segnale forte dell’impegno dei club verso l’eccellenza. Lord Norman Foster e il suo studio sono riconosciuti a livello globale per progetti iconici come l’Apple Park, il Millennium Bridge di Londra e l’area del Wembley Stadium. MANICA, guidato da David Manica, è invece specializzato in impianti sportivi di riferimento, tra cui l’Allegiant Stadium a Las Vegas e l’imminente stadio dei Chicago Bears. Il rapporto professionale di lunga data tra i due, iniziato quasi trent’anni fa proprio con il Wembley Stadium, è garanzia di un progetto solido e visionario.

L’Investimento Strategico per il Futuro Rossonero

Questo nuovo importante passo è un investimento strategico che rispecchia perfettamente l’ambizione del Milan. La società, con il direttore sportivo Tare al lavoro su una rosa sempre più competitiva e un tecnico del calibro di Allegri in panchina, dimostra di voler tornare ai vertici del calcio europeo. La creazione di un nuovo stadio all’altezza degli standard più elevati è il segnale tangibile di un impegno serio verso la città, la sua storia e il suo ricco patrimonio culturale, architettonico e sportivo. L’avvio delle attività, come specificato nel comunicato, sarà subordinato al completamento dell’acquisizione dell’area, un passaggio fondamentale per dare il via a un progetto destinato a cambiare per sempre il volto del calcio milanese.