Nuovo DS Milan, uno scenario si sta delineando: la clamorosa rivelazione di Di Marzio sul futuro del club rossonero

La necessità di trovare un direttore sportivo è forte e il Milan si è già mosso in tal senso. Ma la strada che è stata delineata potrebbe non essere quella prevista. Gianluca Di Marzio ha infatti rivelato a Sky Sport un clamoroso scenario possibile.

«Ibrahimovic e Moncada hanno incontrato Tare, Berta e Paratici» ha dichiarato il giornalista, che ha aggiunto: «Ma ora si riparte da zero. Sarà Furlani a fare gli incontri». Di Marzio ha poi dichiarato: «Furlani rappresenta Elliott e ha potere di firma. Incontrerà anche lui Paratici, Berta e Tare, ma non escludo altri nomi per il Milan come quello di Toni D’Amico dell’Atalanta».