Nuovo allenatore Milan, TRE ipotesi per il dopo Pioli: una è viva e da monitorare

Nuovo allenatore Milan, ci sono ben TRE ipotesi per la panchina rossonera del futuro: una è viva e da monitorare

Ci sono novità per quanto riguarda la panchina rossonera. Non è da escludere che a fine stagione le strade del Milan e di Stefano Pioli si separino, con la dirigenza che non vuole farsi trovare impreparata.

Secondo Sportitalia ci sarebbero tre ipotesi per sostituire l’attuale tecnico: Antonio Conte (per cui ci sono stati dei contatti), Thiago Motta (solo vagliato) e l’opzione allenatore straniero da altro campionato (strada viva e in divenire).