Nuovo allenatore Milan, tracciato l’identikit del prossimo tecnico: a Milanello arriverà quel profilo

Nuovo allenatore Milan, tracciato l’identikit del prossimo allenatore: sarà un profilo giovane. Attenzionati Conceicao e De Zerbi

Come riferito dal Corriere della Sera, in casa Milan è stato tracciato l’identikit del tecnico che dovrà prendere il posto di Stefano Pioli in panchina in vista della prossima stagione.

Sarà un profilo giovane e molto attento alla valorizzazione del talento, in particolare dei calciatori più giovani. In questo senso è stato scartato Conte mentre sono particolarmente attenzionate le piste che portano a Conceicao e De Zerbi.