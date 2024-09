Nuovo allenatore Milan, erano QUESTI i nomi sul taccuino di Furlani: in pole c’era LUI

Nuovo allenatore Milan, erano 4 i nomi sul taccuino di Furlani come eventuale post-Fonseca: in pole c’era Sarri

Come riferito da Tuttosport, in casa Milan si è stati molto vicini all’esonero di Paulo Fonseca, tecnico portoghese che è riuscito a tenersi stretta la panchina grazie al prezioso successo di domenica scorsa nel derby contro l’Inter.

Furlani aveva un taccuino con ben 4 allenatori contattati per cautelarsi in caso di prematuro addio: Sarri, Allegri, Tudor e Terzic. L’ex allenatore di Napoli, Juve e Lazio era quello segnalato in pole. Fonseca ha scacciato però il fantasma del toscano.