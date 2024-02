Nuovo allenatore Milan, non solo Conte: ecco i 3 osservati speciali dai rossoneri per la panchina, per non farsi trovare impreparati

Nonostante le dichiarazioni di Ibrahimovic – e non solo – di stima nei confronti di Stefano Pioli, sembra sia partito il “casting” per il nuovo allenatore Milan per la prossima stagione. Antonio Conte resta il sogno, così come Thiago Motta. I rossoneri però lavorano parallelamente su altri tre profili, per non farsi trovare impreparati.

A parlarne è Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube. Il primo degli osservati speciali è Francesco Farioli del Nizza. Il secondo è Miguel Ángel Sánchez Muñoz, detto Michel, il quale sta stupendo tutti col suo Girona. Infine Fabian Hürzeler, allenatore emergente del St.Pauli