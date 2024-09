Nuovo allenatore Milan, il RETROSCENA è da IMPAZZIRE! C’entra Maldini, aveva già PREPARATO il contratto

Nuovo allenatore Milan, retroscena da impazzire: Paolo Maldini, a maggio del 2021, aveva bloccato Maurizio Sarri

Come riferito da Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube, Maurizio Sarri fu vicinissimo al Milan:

PAROLE – «Retroscena – Maurizio Sarri non ha sfiorato il Milan solo ai tempi di Berlusconi, Sarri era già del Milan in pectore a fine Maggio 2021, quando il rapporto con Pioli era già allora deteriorato. Vi ricordate quel famoso Milan-Cagliari 0a0 che sembrava aver compromesso la CL? In quella settimana, che avrebbe portato poi il Milan a giocare la partita decisiva a Bergamo, accadde che l’agente di Sarri fu contattato tra il mercoledì e il giovedì e gli dissero: “se non dovessimo ottenere la CL a Bergamo ci vediamo lunedì in sede e Sarri firma il contratto” Ovviamente ci sono i testimoni che possono certificarlo, adesso non è passato in prescrizione perché son passati 3 anni e passa. Pioli era più fuori che dentro ma il Milan giocò una partita molto orgogliosa a Bergamo e Pioli venne confermato».