Nuovo allenatore Milan, Italiano si allontana: ha l’accordo con quella squadra. Ultime

Nuovo allenatore Milan, Vincenzo Italiano, possibile sostituto di Pioli, si allontana dai rossoneri: Napoli in pole

Uno dei tecnici accostati al Milan nelle scorse settimane come eventuale post-Pioli è stato Vincenzo Italiano, attuale tecnico della Fiorentina prossima avversaria proprio dei rossoneri in campionato.

L’ex Spezia ha già comunicato alla società di voler lasciare il club a giugno senza rinnovare l’accordo in scadenza ma, come riferito da calciomercato.com, il suo futuro non sarà a Milanello. Italiano infatti ha già trovato un accordo di massima col Napoli.