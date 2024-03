Nuovo allenatore Milan, sono quattro i nomi sul taccuino di Cardinale: rivoluzione in vista? Spunta quel dettaglio

Nuovo allenatore Milan, sono quattro i nomi sul taccuino di Cardinale per l’eventuale sostituzione di Pioli: ecco i nomi

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan ci si continua ad ad interrogare sul futuro di Stefano Pioli, tecnico legato al club rossonero da un contratto fino al 30 giugno del 2025 ma ancora non certo di guidare il Diavolo anche nella prossima stagione.

Al momento sono 4 i nomi sul taccuino di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic: Antonio Conte, Thiago Motta, Lopetegui e la suggestione Gallardo, attuale tecnico dell’Al Ittihad. Il preferito tra i 4 sarebbe l’ex allenatore di Siviglia e Real Madrid, ovvero Lopetegui: Cardinale avrebbe fatto con insistenza il suo nome ad Ibrahimovic. Prossimi mesi decisivi.