Nuovo allenatore Milan, arriva l’annuncio: «Loro due vanno esclusi. Su Conte filtra questa cosa»

Nuovo allenatore Milan, Paolo Bertolucci, ex tennista e tifoso rossonero, ha parlato del possibile arrivo di Conte a Milanello

Durante l’intervista con Carlo Pellegatti su Youtube, Paolo Bertolucci ha parlato così del possibile erede di Pioli sulla panchina del Milan:

PAROLE – «Molti dicono Conte sì, Conte no. Conte è un professionista come lo sono gli altri, come lo è Pioli. Nel momento nel quale lavorano per una squadra tifano per quella squadra e fanno di tutto per quella squadra. Ibra prima era juventino, poi interista, poi milanista. E quello va bene. Conte che prima era juventino e poi interista allora non va bene? È un professionista serio ecc, sicuramente valido. Poi credo non bisogna sognare i Klopp e i Guardiola, bisogna rimanere con i piedi per terra e capire cosa si può spendere».