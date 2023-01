Nouwen a Milan Tv: «Sono emozionata e felice»

Aniek Nouwen, difensore del Milan femminile, si presenta ai microfoni di Milan TV, ecco le parole del nuovo acquisto delle rossonere

«Sono molto emozionata e felice, per me è un nuovo percorso e mi sento molto bene nell’idea di iniziare. Il Milan femminile è un grande club: la prima cosa che mi è venuta in mente è… wow! Sono molto ambiziosa, voglio ottenere il massimo. Sono una giocatrice silenziosa, credo che sarà un’opportunità per me per crescere ed essere più comunicativa. Fondamentale pensare giorno dopo giorno e lavorare sodo per migliorare sempre di più. Da piccola avevo un idolo, probabilmente sconosciuto: Jan Vannegoor of Hesselink, giocava nel PSV. Quando ero piccola mi piaceva molto, non so forse perché lui era attaccante e io difensore. Ciao tifosi, sono felicissima di essere qui, spero di vedervi presto e forza Milan!»