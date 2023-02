Nosotti su Leao: «Deve ancora crescere e ritrovarsi». Le parole del giornalista sul Milan e l’esterno portoghese

Marco Nosotti ha parlato ai microfoni di Sky del Milan e di Leao. Ecco le parole del giornalista:

«Il problema era mentale per il Milan. Leao deve crescere ancora e ritrovarsi. L’impressione è quella che debba tornare dentro al gioco e alla fase offensiva in quella zona di campo dove stanno aspettando il ritorno di Theo Hernandez. La fascia sinistra è stata l’elemento identificativo del Milan sempre proiettato in avanti».