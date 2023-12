Nosotti su Milan Sassuolo: «È un’occasione per trovare certezze». Le parole del giornalista sul match

Il giornalista Nosotti ha parlato a SkySport per quanto riguarda il match del Milan contro il Sassuolo.

PAROLE – «Per il Milan è un’occasione per trovare certezze e idee di gioco. Finora il Milan nei momenti di difficoltà ha dato alcune risposte. Pensare che sia un Milan come quello visto a Bologna nella prima giornata è difficile perchè in questo momento devi avere risposte dalla catena di sinistra anche se è dimezzata perchè Theo è centrale».