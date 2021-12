Nocerino:  «Ibrahimovic è impressionante per la mentalità»

Antonio Nocerino ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Sky Sport su Zlatan Ibrahimovic. Le sue parole

Antonio Nocerino parla così di Zlatan Ibrahimovic. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista del Milan negli studi di Sky Sport.

«Rispetto agli altri, quello che fa la differenza è la sua testa. Mentalmente Ibra è impressionante, per questo fa ancora la differenza. Per la testa che ha può giocare ancora a lungo. Non si accontenta mai, ogni giorno vuole migliorare.»