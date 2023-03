Non è Milan senza Giroud: Pioli sceglie lui per l’attacco. Sostituti non all’altezza, Ibra non pronto: è ancora tempo del francese

Il possibile turnover del Milan contro la Salernitana potrebbe essere smentito da Stefano Pioli. Come in difesa anche in attacco: titolare dovrebbe tornare Olivier Giroud.

L’uomo che nella sua biografia ha marchiato gli allenatori che lo hanno lasciato in panchina sarà il centroavanti rossonero: Pioli sceglie lui. Mentre Ibra in panchina sembra scontato, come detto dal tecnico in conferenza stampa, per Origi e Rebic è una vera e propria esclusione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.