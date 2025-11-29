Nkunku titolare in Milan Lazio? Tutti i motivi dietro la scelta a sorpresa di Allegri: a cosa sta pensando il tecnico

Nkunku preferito al francese dal primo minuto: Loftus-Cheek parte fuori per diventare l’arma tattica capace di coprire quattro ruoli a gara in corso

A pochissime ore dal fischio d’inizio del big match di San Siro tra Milan e Lazio, le riserve di Massimiliano Allegri sembrano definitivamente sciolte. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’inviato di Sky Sport, Peppe Di Stefano, il tecnico rossonero ha deciso di puntare tutto su Christopher Nkunku per completare il tandem offensivo. Sarà dunque il francese, e non l’inglese, ad affiancare Rafael Leao dal primo minuto. L’idea tattica alla base di questa scelta è quella di sfruttare la rapidità e la imprevedibilità dell’ex Chelsea sin dall’avvio, cercando di mettere in difficoltà la retroguardia di Sarri con un attacco mobile e tecnico.

L’esclusione dai titolari di Ruben Loftus-Cheek, tuttavia, non va letta come una bocciatura tecnica, bensì come una precisa mossa strategica. Allegri vede nell’inglese una risorsa fondamentale da spendere a partita in corso, un vero e proprio “jolly” capace di ricoprire molteplici posizioni a seconda dell’evoluzione della gara. Tenerlo in panchina offre all’allenatore una flessibilità unica per i cambi, garantendogli un’alternativa di altissimo livello in quasi ogni zona del campo.

Nkunku titolare: perchè Allegri ha scelto il francese

DI STEFANO SULLA FORMAZIONE – «L’idea di Allegri è quella di giocare con Nkunku al fianco di Rafa Leao. Quindi no Loftus-Cheek, favorito al momento Nkunku. Ribadiamo il perché: perché Loftus-Cheek potrebbe essere l’alternativa a Saelemaekers, delle mezzali, del trequarti o dell’attaccante».

La versatilità di Loftus-Cheek diventa quindi l’arma segreta per il secondo tempo: se Alexis Saelemaekers dovesse calare fisicamente sulla fascia destra, Ruben è pronto a subentrare; se servisse muscolatura in mediana, può fare la mezzala; in caso di necessità offensiva, può alzarsi sulla trequarti o agire da punta aggiunta. Una gestione delle risorse che potrebbe rivelarsi decisiva nei minuti finali.