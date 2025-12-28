Nkunku a Sky: «Sempre positivo, ora mi sento meglio fisicamente e si vede. Sullo scudetto dico che…»

Nkunku, attaccante del Milan autore di una doppietta decisiva oggi contro il Verona, ha parlato anche a Sky nel post-partita

È il giorno di Christopher Nkunku. Dopo mesi di attesa e qualche critica di troppo, il talento francese ha risposto sul campo con una doppietta d’autore che ha steso il Verona e regalato al Milan il primato solitario. Al termine del match, l’MVP della sfida è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il suo momento magico e le ambizioni rossonere in vista del 2026.

Nkunku, l’intervista a Sky Sport

Finalmente il gol:

«La cosa più importante era conquistare i tre punti, sono molto contento. Abbiamo fatto una buona partita, non abbiamo subito gol, ne abbiamo fatti 3 e per questo siamo molto contenti. Volevamo concludere l’anno in maniera positiva».

Ci parli dei tuoi primi mesi a Milano?

«Difficili no, voglio abituarmi a giocare in qualsiasi condizione. Sono tornato dopo un infortunio, avevo bisogno di tempo per ritrovare forma fisica, ora mi sto allenando bene e mi sento sempre meglio. Sono momenti… È difficile quando non fai una buona preparazione, ma è importante rimanere positivi».

Pensate allo scudetto?

«È troppo presto per parlare di scudetto. Prendiamo una partita alla volta, quando giochi per il Milan l’obiettivo è vincere ogni partita e poi vedremo».