Nkunku a Telelombardia: «Mi sento bene e sono molto felice di giocare al Milan. Giocare di più? Non è una domanda per me ma posso dire che...»

Nkunku, attaccante del Milan, ha commentato con soddisfazione la vittoria con gol in Coppa Italia contro il Lecce

Il Milan festeggia il passaggio del turno in Coppa Italia dopo una prestazione convincente contro il Lecce, vinta con un secco 3-0. Tra i protagonisti della serata c’è senza dubbio Christopher Nkunku, che ha segnato la sua prima rete in maglia rossonera. A fine partita, l’attaccante francese ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Telelombardia, offrendo uno spaccato del suo stato d’animo e delle sue ambizioni future. Le sue parole sono un segnale positivo per il Milan di Massimiliano Allegri e per il progetto tecnico guidato dal DS Igli Tare.

Nkunku ha commentato la partita con entusiasmo, sottolineando la prestazione corale della squadra: “É stata una buona gara oggi da parte di tutti, una bella performance segnando tre gol e concedendone zero. Siamo felici di aver passato il turno”. La sua rete è stata la ciliegina sulla torta di una serata che ha confermato la solidità e la profondità della rosa rossonera. La capacità di segnare anche con le seconde linee è un segnale incoraggiante per l’allenatore Allegri, che ha sempre puntato sulla gestione oculata dei giocatori.

La crescita di Nkunku e il feeling con il Milan

Interrogato sul suo momento personale, Nkunku ha mostrato grande determinazione e voglia di migliorarsi: “Mi sento bene. Voglio giocare ancora di più. Sto lavorando per sentirmi ancora meglio”. Queste parole dimostrano l’ambizione del giocatore e la sua piena integrazione nel gruppo. Il suo adattamento al calcio italiano e al sistema di gioco di Allegri è in corso, e le sue prime prestazioni lasciano ben sperare per il futuro.

Sul suo impatto nel club, il giocatore ha speso parole di elogio per l’ambiente rossonero: “Mi sento a mio agio, ho avuto un ottimo benvenuto e tutti mi fanno sentire bene, dallo staff ai compagni ai tifosi. Sono felice di giocare per il Milan”. L’accoglienza calorosa e la sintonia con i compagni sono elementi cruciali per il rendimento di un calciatore, e il DS Tare e lo staff tecnico hanno fatto un ottimo lavoro nel creare un clima sereno e coeso.

La sfida con il Napoli e il ruolo di Allegri

L’intervista si è conclusa con una domanda sul prossimo big-match di campionato contro il Napoli. Nkunku, con grande umiltà, ha rimandato la decisione al suo allenatore: “Se sono pronto a giocare? E’ una domanda per il mister, non per me. Ma sono pronto per giocare quello che servirà”. Una risposta che evidenzia il rispetto per le gerarchie e la massima disponibilità del giocatore a mettersi al servizio della squadra. Sarà Allegri a valutare se schierarlo titolare o se farlo entrare a partita in corso, ma la certezza è che il Milan ritrova un’arma in più in vista di una sfida cruciale per le ambizioni scudetto. La sinergia tra Allegri e Tare continua a dare i suoi frutti, e la crescita di giocatori come Nkunku ne è la prova più evidente.