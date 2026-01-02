Nkunku: muro Milan alla prima offerta del Fenerbahce ma i turchi sono pronti al rilancio! Indiscrezione

Nkunku, il Fenerbahce è pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro dopo aver presentato una proposta da 25 rifiutata dal Milan

La trattativa per il futuro di Christopher Nkunku si trasforma in un duello di nervi tra Milano e Istanbul. Secondo le ultime indiscrezioni di Fanatik, il Milan ha ufficialmente rispedito al mittente la prima proposta del Fenerbahçe da 25 milioni di euro, giudicata troppo bassa per il valore del talento francese.

La strategia del Fenerbahçe: rilancio e pressing

Il club turco, ora presieduto da Sadettin Saran e con Devin Özek come Direttore Sportivo, non ha alcuna intenzione di arrendersi e ha già pronta la contromossa:

Nuova offerta in arrivo: I gialloblù sono pronti a salire a quota 30 milioni di euro nelle prossime ore. L’obiettivo è avvicinarsi ai 35 milioni richiesti dal Milan per liberare il giocatore a titolo definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto.

I gialloblù sono pronti a salire a quota nelle prossime ore. L’obiettivo è avvicinarsi ai richiesti dal Milan per liberare il giocatore a titolo definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto. Contatti con l’entourage: Parallelamente alla trattativa tra club, il Fenerbahçe ha iniziato a tessere la tela con gli agenti di Nkunku. Il tecnico Domenico Tedesco, che ha già allenato Christo al Lipsia, è la carta vincente per convincere il giocatore a lasciare la Serie A per la Süper Lig.

La posizione del Milan: vendere solo alle proprie condizioni

Nonostante la doppietta segnata al Verona abbia parzialmente riabilitato l’immagine di Nkunku agli occhi dei tifosi, la società rossonera resta pragmatica: