Calciomercato
Nkunku: muro Milan alla prima offerta del Fenerbahce ma i turchi sono pronti al rilancio! Indiscrezione
Nkunku, il Fenerbahce è pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro dopo aver presentato una proposta da 25 rifiutata dal Milan
La trattativa per il futuro di Christopher Nkunku si trasforma in un duello di nervi tra Milano e Istanbul. Secondo le ultime indiscrezioni di Fanatik, il Milan ha ufficialmente rispedito al mittente la prima proposta del Fenerbahçe da 25 milioni di euro, giudicata troppo bassa per il valore del talento francese.
La strategia del Fenerbahçe: rilancio e pressing
Il club turco, ora presieduto da Sadettin Saran e con Devin Özek come Direttore Sportivo, non ha alcuna intenzione di arrendersi e ha già pronta la contromossa:
- Nuova offerta in arrivo: I gialloblù sono pronti a salire a quota 30 milioni di euro nelle prossime ore. L’obiettivo è avvicinarsi ai 35 milioni richiesti dal Milan per liberare il giocatore a titolo definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto.
- Contatti con l’entourage: Parallelamente alla trattativa tra club, il Fenerbahçe ha iniziato a tessere la tela con gli agenti di Nkunku. Il tecnico Domenico Tedesco, che ha già allenato Christo al Lipsia, è la carta vincente per convincere il giocatore a lasciare la Serie A per la Süper Lig.
La posizione del Milan: vendere solo alle proprie condizioni
Nonostante la doppietta segnata al Verona abbia parzialmente riabilitato l’immagine di Nkunku agli occhi dei tifosi, la società rossonera resta pragmatica:
- Obiettivo plusvalenza: Il Milan vuole recuperare l’investimento estivo (37 milioni) per poter reinvestire immediatamente sul mercato difensivo, puntando a nomi come Kim Min-jae o Federico Gatti.
- Il fattore ingaggio: Pesano anche i 9,25 milioni lordi di stipendio del francese (il più pagato della rosa nel 2025/26), una cifra che il Milan risparmierebbe volentieri per equilibrare il bilancio.