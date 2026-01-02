Calciomercato Milan, per la difesa sale Kim! Due gli ostacoli da superare ma Tare vuole convincere così il Bayer Monaco

Calciomercato Milan, il primo obiettivo per la difesa in vista di gennaio è Kim del Bayern Monaco: il difensore dà priorità ai rossoneri

Con l’apertura ufficiale del mercato invernale, oggi 2 gennaio 2026, il Milan formalizza il primo colpo per l’attacco e sposta immediatamente il mirino sulla retroguardia. Mentre Niclas Füllkrug ha già scelto la maglia numero 9 ed è pronto a sedersi in panchina a Cagliari, la dirigenza lavora per regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo di caratura internazionale: Kim Min-jae.

Calciomercato Milan, emergenza difesa: tra qualità e infermeria

Il rendimento difensivo è nettamente migliorato sotto la gestione Allegri, ma la coperta resta corta. La sfida di stasera alla Unipol Domus ne è la prova:

Allarme Cagliari: Con Gabbia out e Pavlović debilitato da un attacco febbrile (pur convocato), Allegri dovrà affidarsi a De Winter dal primo minuto accanto a Tomori.

Il tema quantità: Oltre ai titolari, le alternative (De Winter e il giovane Odogu) non garantiscono ancora la solidità necessaria. Serve un profilo che porti leadership e fisicità.

Obiettivo Kim: il piano per convincere il Bayern

Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrale sudcoreano è l’assoluta priorità. Kim conosce la Serie A, parla la lingua della difesa a quattro (e a tre) e vuole giocare per non perdere la condizione in vista dei Mondiali 2026: