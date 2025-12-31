Calciomercato
Mercato Milan, Tare insiste per Kim! Dialoghi serrati col Bayern Monaco, queste le condizioni per il colpo
Mercato Milan, nonostante le iniziali resistenze del Bayern Monaco sulla formula dell’operazione Tare sta insistendo per Kim
Il mercato di gennaio 2026 del Milan potrebbe accendersi con un ritorno di fiamma clamoroso: Kim Min-jae. Il difensore sudcoreano, protagonista assoluto nello scudetto del Napoli e attualmente in forza al Bayern Monaco, è tornato a essere un nome calcolato per rinforzare il reparto arretrato di Massimiliano Allegri.
Mercato Milan, rispunta Kim ma c’è l’ostacolo ingaggio
Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’operazione si presenta estremamente complessa a causa dei costi elevati legati allo stipendio del calciatore:
- Lo stipendio: Kim percepisce un ingaggio che, con i bonus, oscilla tra gli 8 e i 9 milioni di euro netti a stagione, una cifra che sfora ampiamente i parametri salariali rossoneri (dove il tetto è rappresentato dai circa 7 milioni di Leão).
- La condizione necessaria: Per rendere il coreano un’opzione reale, il Milan avrebbe bisogno di un “aiutino” dal club bavarese. L’idea sarebbe quella di un prestito con partecipazione del Bayern al pagamento dell’ingaggio (almeno per il 50%), magari inserendo una promessa di riscatto per l’estate 2026.
La situazione al Bayern e il gradimento di Allegri
Nonostante il valore indiscusso, Kim non è più considerato un titolare inamovibile sotto la gestione di Vincent Kompany, avendo collezionato diversi minuti in panchina nell’ultima parte del 2025.
- Voglia di Italia: Il giocatore ha mantenuto un ottimo ricordo della Serie A e gradirebbe un ritorno in un club glorioso come il Milan per ritrovare la continuità smarrita in Bundesliga.
- Stima tecnica: Allegri stravede per le doti fisiche e la capacità di Kim di difendere “scappando all’indietro”, caratteristiche che lo renderebbero il partner ideale per Tomori o Pavlović.
Tuttavia, lo scenario rimane “non agevolissimo” poiché il Bayern preferirebbe una cessione a titolo definitivo per una cifra superiore ai 30 milioni per non generare minusvalenze.