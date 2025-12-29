Kim in orbita Milan? Retroscena e dettagli, Tare ci ha provato a queste condizioni. No del Bayern Monaco

Kim, difensore ai margini del Bayern Monaco, è stato cercato dal Milan nei giorni scorsi: no dei bavaresi alla formula proposta da Tare

Mentre il Milan si gode il primato e la rinascita di Nkunku, il calciomercato invernale promette di infiammare ulteriormente l’entusiasmo dei tifosi rossoneri. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dai principali media tedeschi, il club di via Aldo Rossi avrebbe individuato in Min-jae Kim l’obiettivo numero uno per completare la difesa di Massimiliano Allegri in vista della volata scudetto del 2026.

Kim, la formula e il “sì” del giocatore

Il difensore ex Napoli, protagonista assoluto dello scudetto partenopeo, sta vivendo una stagione ai margini del progetto tecnico del Bayern Monaco. La scarsa continuità in Baviera ha spinto il calciatore a valutare un ritorno immediato in Serie A, campionato dove ha dimostrato di poter dominare fisicamente e tatticamente.

Stando ai rumors teutonici, il Milan avrebbe proposto la formula del prestito secco fino a giugno 2026. Un’operazione “alla Ramos”, volta a creare un instant team capace di reggere l’urto degli impegni ravvicinati e del recupero contro il Como. La notizia più significativa riguarda proprio la volontà del difensore: Kim avrebbe già dato il suo totale gradimento al trasferimento in rossonero con questa formula, desideroso di ritrovare centralità e di giocare a San Siro.

Il nodo ingaggio: il braccio di ferro con il Bayern

L’unico, grande ostacolo che separa il “Mostro” coreano dal Milan è di natura prettamente economica. Al Bayern Monaco, Kim percepisce un ingaggio faraonico di 8 milioni di euro netti, bonus inclusi. Per il periodo che va da gennaio a giugno, il Milan dovrebbe dunque farsi carico di circa 4 milioni di euro.

La dirigenza guidata da Igli Tare ha avanzato una richiesta chiara ai bavaresi: una divisione equa dello stipendio (2 milioni a testa). Tuttavia, al momento, il Bayern Monaco ha fatto muro, rifiutando di contribuire al pagamento dell’ingaggio. Le prossime ore saranno decisive per capire se il club tedesco ammorbidirà la propria posizione per favorire l’uscita di un esubero di lusso.