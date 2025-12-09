Nkunku, nuova chance col Sassuolo? Il francese appare in crescita e può sfruttare quell’opportunità inaspettata

Nkunku, dopo la ripresa in crescendo contro il Torino e lo stop inatteso di Leao, avrà con ogni probabilità un’altra chance contro il Sassuolo

Il giornalista Luca Bianchin, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la prestazione di Christopher Nkunku nel match contro il Torino, inserendola nel contesto più ampio della crisi psicologica che sta attraversando il giocatore.

Nkunku ha giocato un primo tempo bruttissimo, in linea con il brutto momento che sta vivendo. Il suo rendimento è migliorato nella ripresa, dove è apparso più brillante in coincidenza con il momento migliore vissuto dal Milan, quello della rimonta. Tuttavia, la sensazione è che l’attaccante cammini su un sottile filo psicologico: «sa di non essere convincente e, come Gimenez, pare prigioniero della pressione».

L’esito della partita e, paradossalmente, la sfortuna di un compagno, lasciano a Nkunku una notizia importante.

Nkunku, nuova chance col Sassuolo?

Questo scenario offre a Nkunku una nuova, inattesa chance. L’infortunio di Leao, infatti, significa per Christopher la possibilità di avere nuove occasioni in campo, e magari proprio vicino a CP11 (Pulisic). Bianchin conclude con un’osservazione sul destino delle punte: «A volte le stagioni delle punte girano così», suggerendo che l’imprevisto potrebbe sbloccare Nkunku e rilanciare la sua stagione in maglia rossonera.