Nkunku a DAZN: «Importante rimanere positivi. Io porto sempre solo un palloncino»

Nkunku è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Milan Hellas Verona, match in cui è stato decisivo grazie ad una doppietta

Nkunku, al termine di Milan-Verona, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita andata in scena a San Siro. Queste le sue parole:

L’IMPORTANZA DEI GOL – «Molto importante rimanere positivi, bello vedere la squadra prima in classifica. La squadra e il mister mi aiutano e questo è molto importante».

SOLO UN PALLONCINO – «No, no, io porto sempre solo un palloncino, se poi ne segno due o tre l’esultanza è con il resto della squadra».