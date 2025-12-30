Nkunku Milan, trattativa ufficiale con il Fenerbahce: si accende il mercato rossonero. Segui le ultimissime

Nonostante la splendida doppietta siglata domenica scorsa, che sembrava aver finalmente dato il via alla stagione di Christopher Nkunku, il futuro del talento francese lontano da Milanello appare sempre più concreto. Le indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Turchia scuotono l’ambiente dei rossoneri: il Diavolo e il Fenerbahce avrebbero infatti aperto i dialoghi ufficiali per il trasferimento immediato del calciatore in questa finestra di gennaio 2026.

Le cifre dell’affare: la richiesta di Igli Tare

A lanciare la bomba di mercato è stato il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu tramite il proprio profilo X. Secondo la fonte, Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan noto per la sua fermezza nelle negoziazioni e la capacità di gestire operazioni lampo, avrebbe fissato il prezzo del cartellino. Il Milan richiede 35 milioni di euro per lasciar partire Christopher Nkunku, l’attaccante francese dotato di un baricentro basso e una tecnica sopraffina che gli permette di saltare l’uomo con estrema facilità.

Il club di Istanbul ha iniziato un pressing asfissiante per tentare di abbassare la richiesta economica, contando sulla volontà del giocatore di trovare maggiore centralità in un progetto tecnico differente.

Il piano tattico e il nodo Massimiliano Allegri

L’eventuale addio di Nkunku obbligherebbe Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore livornese tornato sulla panchina del Diavolo per garantire solidità e concretezza, a rivedere i propri piani offensivi proprio a metà campionato. Se l’affare dovesse andare in porto, il tecnico dei turchi, Domenico Tedesco, l’allenatore calabrese naturalizzato tedesco meticoloso nella preparazione tattica, avrebbe già le idee chiare: utilizzare l’ex Lipsia sia come numero 9 che come seconda punta, ricalcando i movimenti di Jhon Duran.

Per i rossoneri, la cessione rappresenterebbe un sacrificio economico importante, ma permetterebbe a Igli Tare di reinvestire immediatamente il budget su profili più funzionali al credo calcistico di Allegri. Il Diavolo resta alla finestra, consapevole che le prossime ore saranno decisive per definire il futuro di uno dei colpi più onerosi della scorsa estate. I tifosi del club più titolato al mondo restano in attesa di capire se la doppietta di domenica sia stata il canto del cigno o un nuovo punto di partenza.