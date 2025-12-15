Nkunku, spunta il retroscena: Tare grandissimo estimatore del francese ma adesso… Ultimissime

Nkunku, sul francese è spuntato un importante retroscena: Igli Tare è un grosso estimatore dell’ex attaccante del Chelsea

Nonostante le mosse di mercato in entrata, l’attenzione del Milan si concentra anche sui giocatori già in rosa che non stanno rendendo come previsto. Tra questi c’è Christopher Nkunku, attaccante francese arrivato in estate con grandi aspettative.

Nkunku, retroscena con Tare

Franco Ordine sul Corriere dello Sport conferma che la fiducia della dirigenza nei confronti di Nkunku è alta, in particolare da parte di Igli Tare:

PAROLE – «Tare è un convinto estimatore di Nkunku e il curriculum del francese lo spiega: carta canta»

Tuttavia, dopo diversi mesi dall’inizio della stagione, le prestazioni di Nkunku (fresco di un FLOP in pagella contro il Sassuolo, nonostante l’assist) non sono ancora all’altezza del suo potenziale e, soprattutto, dell’investimento fatto dal club.

Ordine lancia quindi un chiaro appello: è ora che l’attaccante trasformi le aspettative in risultati concreti.

PAROLE – «Ma ora, curriculum a parte, è venuto il momento di dimostrare con qualche gol di meritare la fiducia e soprattutto l’investimento effettuato in estate»

Il Milan ha bisogno di un cambio di marcia immediato nel reparto avanzato, e Nkunku è chiamato a essere uno dei protagonisti di questa inversione di tendenza, per non finire per essere sacrificato in un reparto in piena ristrutturazione.