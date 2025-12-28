Nkunku, la scintilla che accende il 2026: il piano di Tare per blindare l’investimento estivo

Nkunku, sbloccatosi oggi in campionato con la doppietta al Verona, potrebbe allontanare definitivamente le voci di mercato

Il Milan chiude il 2025 con una certezza ritrovata: Christopher Nkunku. La doppietta rifilata all’Hellas Verona nel netto 3-0 di San Siro non è stata solo una gioia per i tifosi rossoneri, ma un vero e proprio sospiro di sollievo per la dirigenza. Come sottolineato da Passerini sul Corriere della Sera, quel pallone gonfiato due volte dal francese potrebbe rappresentare la scintilla decisiva per far decollare definitivamente la sua avventura a Milano.

Nkunku, un investimento da proteggere

L’impatto di Nkunku in rossonero, fino a questo momento, era stato decisamente al di sotto delle aspettative. Arrivato con l’etichetta di colpo dell’anno per 40 milioni di euro, il fantasista ex Lipsia e Chelsea ha vissuto mesi d’ombra, complici gli infortuni e una condizione fisica precaria che lo avevano reso un “oggetto misterioso” nello scacchiere di Massimiliano Allegri.

Tra cessione e riscatto

Le voci su un possibile addio già nel mercato di gennaio si erano fatte insistenti, con il Milan che stava seriamente ragionando su una cessione per limitare i danni. Tuttavia, la volontà del Direttore Sportivo Igli Tare è sempre stata chiara: evitare una minusvalenza e dare fiducia all’investimento estivo.