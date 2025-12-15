Nkunku Milan, luci e ombre a San Siro: secondo tempo meglio del primo. Segui le ultimissime sui rossoneri

Le aspettative su Christopher Nkunku, l’attaccante francese su cui il Milan ha investito in estate, continuano a scontrarsi con una realtà di campo altalenante. Anche nella sfida contro il Sassuolo, la risposta da parte del giocatore è arrivata, ma non con la concretezza che Massimiliano Allegri e i tifosi rossoneri si aspettavano.

L’episodio positivo non è mancato: Nkunku ha servito un ottimo assist a Davide Bartesaghi, il giovane difensore, per la rete del momentaneo 2 a 1 del Diavolo. Questa giocata ha segnato un lieve miglioramento nella sua prestazione durante il secondo tempo. Tuttavia, per gran parte della partita, il centravanti è apparso come un fantasma che vagava per il campo, poco incisivo e lontano dalla zona nevralgica del gioco.

La Discrepanza tra Giudizio e Prestazione

Nonostante l’opinione critica di gran parte degli osservatori e dei tifosi, che richiedono all’attaccante un maggiore peso specifico e più presenza in area, la sua partita è stata valutata positivamente da una porzione dei principali quotidiani sportivi italiani. Una discrepanza che evidenzia la complessità del suo ruolo e la pressione derivante dall’essere il punto di riferimento offensivo in una squadra che ambisce allo Scudetto.

Allegri, il navigato tecnico livornese, ha bisogno che Nkunku diventi un leader costante dell’attacco. La sua capacità di far salire la squadra e di concretizzare le occasioni è fondamentale, soprattutto in un momento in cui la rosa corta non offre valide alternative di ruolo in panchina. L’arte di arrangiarsi di Allegri non può dipendere continuamente dai gol di difensori o centrocampisti adattati.

Il Mercato in Vista: Il Ruolo di Igli Tare

La situazione precaria dell’attacco pone Christopher Nkunku sotto la lente di ingrandimento del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare. L’esperto dirigente albanese ha sempre mostrato grande fiducia nel talento del francese, ma i risultati attuali costringono a valutazioni urgenti in vista del mercato di gennaio.

Se Nkunku non dovesse trovare la continuità realizzativa richiesta nei prossimi match che precedono la sosta, Taredovrà necessariamente intervenire per acquisire una prima punta fisica e di esperienza, capace di offrire ad Allegri una soluzione tattica diversa e di alleggerire la pressione sulle spalle del giovane francese. La lotta per la Champions e per lo Scudetto non permette di attendere oltre la definitiva esplosione di un singolo giocatore.