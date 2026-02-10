Nkunku, ha sempre scelto il Milan: l’attaccante ha le idee chiare. Anche per il futuro?

Nkunku nel corso della sessione invernale di calciomercato non ha mai avuto alcun dubbio, la rivelazione di Fabrizio Romano

Il calciomercato è spesso un vortice di speculazioni, ma ci sono momenti in cui la volontà di un calciatore emerge con una chiarezza disarmante. È il caso di Christopher Nkunku, l’eclettico attaccante francese noto per la sua straordinaria capacità di svariare su tutto il fronte offensivo e per il suo istinto sotto porta. Nonostante i rumors degli ultimi giorni, il verdetto è netto: il classe ’97 non ha alcuna intenzione di lasciare i rossoneri.

Un impegno totale verso il Diavolo

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, punto di riferimento internazionale per le trattative calcistiche, Nkunku non ha mai pianificato un addio anticipato. Il calciatore transalpino è totalmente concentrato sulla sua avventura all’ombra della Madonnina e non ha preso in considerazione alcuna offerta o approccio da parte di club stranieri.

La sua missione è chiara: convincere l’ambiente e la dirigenza di essere un pilastro fondamentale per il presente e per il futuro del club di Via Aldo Rossi. In un calcio moderno fatto di continui trasferimenti, la scelta di Nkunku rappresenta un segnale di forte attaccamento alla maglia.

Il rapporto con Massimiliano Allegri

Un fattore determinante in questa decisione è la volontà di giocarsi le proprie chance sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, allenatore pragmatico e plurititolato famoso per la sua gestione tattica e la capacità di leggere i momenti della partita, sembra essere intenzionato a puntare ancora sulle doti tecniche del francese.

Nkunku vuole dimostrare di poter essere l’arma in più nello scacchiere del Diavolo, lavorando sodo per ritagliarsi uno spazio da titolare inamovibile. La permanenza tra le fila della compagine meneghina non è quindi solo una questione di contratto, ma una sfida personale per affermarsi definitivamente nel campionato italiano.

Conclusioni

I tifosi possono dunque dormire sonni tranquilli: il futuro di Christopher Nkunku parla ancora la lingua della passione rossonera. Con il mercato che si chiude e le rotazioni che entrano nel vivo, il contributo dell’attaccante sarà vitale per gli obiettivi stagionali della squadra.