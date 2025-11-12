Nkunku Milan, Ambrosini lo boccia: le parole dell’ex rossonero fanno discutere sui social. Le ultimissime notizie

Il rendimento di Christopher Nkunku al Milan in questa prima parte di stagione non ha convinto del tutto gli addetti ai lavori. L’attaccante francese è ancora fermo a quota zero gol in campionato, un dato che ha portato l’ex giocatore rossonero Massimo Ambrosini a esprimere un giudizio critico dalle pagine della Gazzetta dello Sport.

Ambrosini non ha nascosto la sua delusione: «Se mi aspettavo di più? Se devo essere sincero, non posso che rispondere sì, soprattutto perché sono un grande estimatore di Nkunku». L’ex centrocampista ha riconosciuto che il francese ha delle attenuanti valide, legate sia alla condizione fisica che al ruolo ricoperto.

«Ha le sue attenuanti: ha giocato comunque poco e da centravanti che non è propriamente il suo ruolo, è arrivato non al top della forma», ha ammesso Ambrosini. Tuttavia, c’era l’aspettativa che Nkunku potesse sbloccarsi dopo il gol segnato con la Francia nell’ultima sosta per le Nazionali e viste le contemporanee assenze nel reparto offensivo del Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare.

Invece, l’accelerata attesa non c’è stata. La conclusione di Ambrosini è amara e riflette la sensazione di un potenziale non espresso: «Però, dopo il gol con la Francia nell’ultima sosta per le nazionali e con gli infortuni in attacco al Milan, mi aspettavo un’accelerata. Invece, mi sembra ancora un po’ spaesato». Le parole di Ambrosini lanciano un monito al giocatore, che deve ora sfruttare la sosta per ritrovare la condizione migliore e diventare il valore aggiunto che il Milan si aspetta.