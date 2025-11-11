Allegri punta di nuovo su Pulisic! Nkunku non ha convinto! Le ultimissime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan è alle prese con un dilemma tecnico non indifferente, rappresentato dall’impatto finora deludente del trequartista francese Christopher Nkunku. Pagato una cifra considerevole, oltre 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus, il classe ’97 arrivato dal Lipsia avrebbe dovuto essere uno dei punti fermi della trequarti rossonera. Invece, nonostante le innegabili qualità tecniche e la versatilità che lo hanno reso un obiettivo di mercato primario, il suo rendimento è stato finora al di sotto di ogni aspettativa.

I numeri impietosi: Zero Gol in Serie A

A parlare più di ogni analisi sono i freddi numeri. Christopher Nkunku, l’attaccante esterno capace di ricoprire più ruoli, ha collezionato ben 252 minuti in Serie A senza mai trovare la via del gol. Questo dato emblematico è la cartina di tornasole di una prima parte di stagione che lo etichetta, per il momento, come un “flop” dal punto di vista realizzativo. Un bottino di reti nullo per un calciatore dal costo così elevato e dalle premesse roboanti solleva interrogativi sulla sua tenuta psicologica e sulla sua capacità di incidere in un campionato tattico come la Serie A.

La dirigenza rossonera, con il nuovo DS Igli Tare, e lo staff tecnico, guidato dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, si aspettavano un impatto diverso, più in linea con il suo prezzo e la sua fama internazionale.

Allegri e le gerarchie: Nkunku torna in panchina

Le cose non sembrano destinate a migliorare nell’immediato per il talento francese. Con l’avvicinarsi del derby contro l’Inter, una delle sfide più sentite della stagione, le gerarchie dell’attacco del Diavolo sono pronte a essere ripristinate.

Il tecnico toscano Massimiliano Allegri, un allenatore esperto e pragmatico, è pronto a ripuntare sull’esterno americano Christian Pulisic. Quest’ultimo, dopo l’infortunio muscolare che lo aveva tenuto ai margini, ha sfruttato la sosta per le Nazionali rimanendo a Milano per completare il suo recupero e tornare al 100% della condizione fisica. L’ex Chelsea, un esterno d’attacco noto per la sua velocità e il dribbling, tornerà quindi a occupare un posto da titolare, relegando nuovamente Nkunku alla panchina.

Il numero uno dei tifosi del Milan spera che il giovane talento francese continui a lavorare sodo per sfruttare meglio le occasioni che gli saranno concesse, magari a partita in corso, per invertire un trend negativo che ha deluso finora le aspettative del club e dei sostenitori milanisti.