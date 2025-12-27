Nkunku Milan, Allegri lo sprona e ora tocca al francese dimostrare. Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Alla vigilia dell’attesa sfida di campionato tra il Milan e l’Hellas Verona, il tecnico Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera per portare pragmatismo e solidità, ha incontrato la stampa per analizzare il momento del Diavolo. Tra temi tattici, infortuni e l’entusiasmo travolgente dei sostenitori, l’allenatore ha tracciato la rotta per chiudere l’anno solare nel migliore dei modi.

L’entusiasmo di San Siro e il fattore campo

Nonostante la recente delusione a Riad, il popolo del club meneghino non ha smesso di far sentire la propria vicinanza. Come riportato dai principali canali d’informazione sportiva, sono attesi oltre 73.000 spettatori al “Meazza”. Allegri ha voluto sottolineare questo legame: “I tifosi sono stati presenti fin dall’inizio, è una cosa bellissima. Domani però conta fare i tre punti contro un Verona scorbutico. Hanno giocatori veloci che attaccano bene l’area. Dobbiamo essere ordinati e migliorare una fase difensiva che ultimamente è mancata”.

Infermeria e scelte tattiche: il caso Leao e l’occasione per Nkunku

La notizia principale riguarda Rafael Leao, l’esterno portoghese noto per le sue accelerazioni devastanti, che non sarà della partita. Allegri è stato categorico: “Ha un fastidio che non gli permette di scattare, i giocatori part-time non servono”. Questa assenza apre le porte a Christopher Nkunku, il fantasista francese dotato di grande tecnica individuale, su cui il tecnico punta molto nonostante le recenti critiche: “Ha le qualità per fare bene, domani può dimostrarlo”.

Novità anche sugli altri singoli: Niclas Fullkrug, il centravanti tedesco potente e carismatico, è apparso voglioso e sorridente, mentre restano ai box Matteo Gabbia (difensore cresciuto nel vivaio e sempre affidabile) e Santiago Gimenez, l’attaccante messicano letale in area di rigore, ancora alle prese con la rieducazione alla caviglia.

La visione societaria di Igli Tare

L’operato di Massimiliano Allegri si sposa perfettamente con la filosofia di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente esperto e abile nel gestire gli equilibri dello spogliatoio. Tare ha lavorato intensamente per fornire al tecnico una rosa profonda, permettendo ai rossoneri di rimanere competitivi nonostante le assenze pesanti. La gestione di casi delicati come quello di Nkunku o il recupero dei lungodegenti rientra nel piano strategico del DS per garantire al Diavolo un girone di ritorno da protagonista.