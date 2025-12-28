Nkunku può lasciare il Milan? Si attendono aggiornamenti, cosa filtra a pochi giorni dall’inizio del mercato

Nkunku è tra i possibile partenti in casa Milan, aggiornamenti più chiari però arriveranno solamente dalla prossima settimana

Il mercato invernale si scalda improvvisamente attorno a uno dei nomi più altisonanti del panorama europeo: Christopher Nkunku. Nelle ultime ore, le voci su una possibile partenza del fuoriclasse francese hanno preso quota, scuotendo l’ambiente dei rossoneri. A fare chiarezza su questa intricata situazione è intervenuto il celebre esperto di trasferimenti Fabrizio Romano, che ha delineato i contorni di un’operazione che potrebbe cambiare gli equilibri offensivi del club.

Nkunku e il Diavolo: una porta aperta alla cessione

Secondo quanto riportato da Romano, la dirigenza del Milan sarebbe disposta a valutare con attenzione le proposte in arrivo per l’ex stella del Lipsia. Christopher Nkunku, attaccante moderno dotato di un’accelerazione bruciante e di una tecnica sopraffina che gli permette di agire sia da trequartista che da seconda punta, non è più considerato incedibile.

Sebbene il suo talento sia cristallino, alcune dinamiche tattiche e di bilancio potrebbero spingere il club di via Aldo Rossi a dare il via libera alla sua partenza, a patto che arrivi un’offerta congrua al valore del calciatore. Il tecnico Paulo Fonseca, l’allenatore portoghese che predilige un calcio d’attacco basato sul possesso palla e sulla rapidità, potrebbe trovarsi a dover rimodulare l’assetto offensivo della squadra qualora il francese decidesse di salutare Milanello.

Attesa per la prossima settimana: ore decisive

Nonostante il fermento mediatico, la situazione resta in una fase di attesa. Le indiscrezioni suggeriscono che non ci saranno movimenti ufficiali o accelerate definitive prima dei prossimi sette giorni. “Aggiornamenti più chiari arriveranno solamente dalla prossima settimana”, ha confermato Fabrizio Romano, indicando come il Diavolo stia aspettando che le manifestazioni d’interesse si trasformino in proposte concrete.

I tifosi dei rossoneri restano col fiato sospeso, divisi tra il desiderio di trattenere un giocatore della classe di Nkunku e la consapevolezza che una sua cessione potrebbe finanziare nuovi innesti in reparti più scoperti.

Scenari futuri per i rossoneri

Se Nkunku dovesse lasciare Milano a gennaio, la dirigenza meneghina dovrebbe tornare sul mercato con estrema rapidità. La ricerca di un sostituto all’altezza o di un profilo più funzionale alle idee di Fonseca diventerebbe la priorità assoluta per mantenere alte le ambizioni del Milan sia in campionato che nelle competizioni europee.