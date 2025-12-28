Nkunku può sbloccare un acquisto, oltre Fullkrug: l’attaccante resta nel mirino del Milan. La notizia

Nkunku se parte a gennaio potrebbe sbloccare l’arrivo di un altro attaccante, il Milan lo segue ormai da tempo

Le manovre del Milan per rinforzare il reparto offensivo entrano in una fase cruciale. Nelle ultime ore, l’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano ha riacceso i riflettori su un profilo che sembra aver scalato le gerarchie nel gradimento della dirigenza di via Aldo Rossi: Jean-Philippe Mateta. Il centravanti francese, attualmente in forza al Crystal Palace, è un attaccante moderno che abbina una stazza imponente a un’insospettabile rapidità negli spazi stretti, doti che lo rendono il candidato ideale per il gioco del Diavolo.

Il gradimento di Mateta e l’interesse rossonero

Secondo quanto riportato da Romano, il feeling tra il giocatore e i rossoneri è reale e reciproco. Mateta avrebbe espresso il chiaro desiderio di misurarsi con il campionato italiano, affascinato dal progetto tecnico e dal prestigio del club meneghino. La dirigenza del club di via Aldo Rossi, dal canto suo, apprezza la sua capacità di fare reparto da solo e di garantire quella fisicità che a tratti è mancata nell’area avversaria.

Tuttavia, nonostante la volontà del calciatore, l’operazione presenta diverse incognite. “Da qui a prenderlo già a gennaio ce ne vuole”, avverte l’esperto di mercato, sottolineando come il trasferimento immediato dipenda da una serie di incastri complessi.

Il nodo Nkunku e la resistenza del Crystal Palace

Il primo ostacolo è legato alla volontà del Crystal Palace. Il club inglese non vorrebbe privarsi del suo ariete a metà stagione senza avere in mano un sostituto all’altezza. In questo scenario si inserisce il nome di Christopher Nkunku, attaccante che non sta convincendo e che il Milan potrebbe cedere già a gennaio.

Gennaio o estate: un feeling da monitorare

Che si tratti di un affare per l’immediato o di una base per la prossima sessione estiva, il nome di Mateta resta in cima alla lista dei desideri dei rossoneri. Il tecnico dei meneghini, sempre alla ricerca di soluzioni per aumentare il peso specifico in attacco, osserva con attenzione l’evolversi della situazione.

In conclusione, la pista che porta al gigante francese va tenuta sotto stretta osservazione: il legame tra Mateta e il Milan è solido, ma il tempismo dell’operazione dipenderà interamente dalle dinamiche del mercato internazionale e dalle decisioni dei club londinesi.