Niente derby per Rebic: ecco quanto può tornare in campo

Ante Rebic non sarà del derby sabato sera a San Siro. Per il croato ancora qualche giorno di riposo prima di poter tornare in campo

Ante Rebic non si è ancora totalmente ripreso dalla lussazione al gomito rimediata nelal sfida contro il Crotone e il Milan, per precauzione, non lo utilizzerà nel derby.

Per l’attaccante croato possibile ritorno in campo contro il Celtic Glasgow in Europa League programmata per giovedì 22 ottobre, al più tardi per il big match contro la Roma che si terrà a San Siro lunedì 26 ottobre.