Nicola a Sky: «Ci hanno penalizzato i troppi errori»

L’allenatore della Salernitana Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro il Milan:

«I troppi errori difensivi ci hanno penalizzato. Abbiamo concesso con troppa facilità il vantaggio al Milan. Dobbiamo migliorare in fase difensiva. Ochoa ha dimostrato di essere un giocatore di personalità ed esperienza. E’ un acquisto molto importante»

Sulla difesa alta contro Leao: «Chiaro che Leao quando ha spazio diventa importante, sul gol la difesa doveva togliere profondità dietro. È la capacità di anticipare il movimento avversario e non quando è già partita l’azione. La Salernitana non è sempre e solo alta, dipende dalle situazioni. Nel momento in cui siamo in una zona più offensiva le uscite hanno un timing giusto e siamo performanti, ma quando siamo in una zona difensiva perdiamo qualcosa e perdiamo duelli individuali sul gioco aereo. Ci sono dinamiche di errori individuali e altre in cui ci vorrebbe una lettura superiore. Dobbiamo migliorare ma questa è una squadra che è stata costruita per giocare, deve esprimersi per quello che sa migliorando per quello che c’è ancora da fare»